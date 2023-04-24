Новости » Арабо-израильский конфликт
Солдаты Голани арестовали палестинского тиктокера “в отместку” за их съемку
24.04.2023 17:30 Наталья Богинская

Солдаты Голани арестовали палестинского тиктокера “в отместку” за их съемку

Военная полиция задержала четырех солдат, служащих в 51 батальоне бригады Голани, после того, как они арестовали палестинца, который снял на видео солдат и их командира во время рейда, а затем разместил эти кадры в TikTok.

Военная полиция в настоящее время выясняет, насколько самостоятельным было решение четверых солдат выследить тиктокера, который обвинил солдат в нападении на него. 

Военные не согласны с его обвинениями и утверждают, что только предупредили его. Сегодня они предстанут перед военным судом, которому будет предложено продлить срок их содержания под стражей.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы