



Столкновения с солдатами ЦАХАЛа в Кфар-Касем

Израильские солдаты, преследующие двух палестинских подозреваемых, проникших через забор безопасности рано утром 9 сентября, вошли в Кафр-Касем и столкнулись с местными жителями. В результате пятеро человек получили легкие ранения.



По данным ЦАХАЛа, Кафр-Касем обычно контролирует полиция, а не армия, вход солдат туда “противоречит правилам”, и инцидент “будет расследоваться дополнительно”.



На кадрах камеры наблюдения, сделанных примерно в 1:30 ночи, видно, как четверо израильских солдат идут по улицам города, направив оружие на мирных жителей. На видео показано, как солдаты вступают с ними в драку и используют светошумовые гранаты.



По данным ЦАХАЛа, патруль вдоль забора безопасности недалеко от палестинского города Азун заметил двух палестинцев, проникших в Израиль. Военные начали преследование подозреваемых в Кафр-Касеме, где они столкнулись с местными жителями. Во время стычки офицер выхватил дубинку из рук местного и “применил средства для разгона толпы”.



Сообщается, что пятеро местных жителей получили легкие травмы и были доставлены в больницу. По данным ЦАХАЛа, ни один солдат не пострадал.