Столкновения с солдатами ЦАХАЛа в Кфар-Касем
Израильские солдаты, преследующие двух палестинских подозреваемых, проникших через забор безопасности рано утром 9 сентября, вошли в Кафр-Касем и столкнулись с местными жителями. В результате пятеро человек получили легкие ранения.
По данным ЦАХАЛа, Кафр-Касем обычно контролирует полиция, а не армия, вход солдат туда “противоречит правилам”, и инцидент “будет расследоваться дополнительно”.
На кадрах камеры наблюдения, сделанных примерно в 1:30 ночи, видно, как четверо израильских солдат идут по улицам города, направив оружие на мирных жителей. На видео показано, как солдаты вступают с ними в драку и используют светошумовые гранаты.
По данным ЦАХАЛа, патруль вдоль забора безопасности недалеко от палестинского города Азун заметил двух палестинцев, проникших в Израиль. Военные начали преследование подозреваемых в Кафр-Касеме, где они столкнулись с местными жителями. Во время стычки офицер выхватил дубинку из рук местного и “применил средства для разгона толпы”.
Сообщается, что пятеро местных жителей получили легкие травмы и были доставлены в больницу. По данным ЦАХАЛа, ни один солдат не пострадал.
דיווח על תקרית חמורה בכפר קאסם הלילה. ב 1:30 לפנות בוקר הגיעו 4 חיילים לשכונה שקטה. נזרק רימון הלם או משהו דומה ללא כל סיבה נראית לעין. תושבים שיצאו החוצה להבין מה קרה ספגו איומים ומכות מהחיילים ללא כל סיבה נראית לעין.— Raviv Drucker (@RavivDrucker) September 9, 2023
חמישה תושבים נזקקו לאשפוז בבי"ח. בשעות הבוקר הגיע ג'יפ צבאי… pic.twitter.com/MRuB6sooil