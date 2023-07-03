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Солдат ЦАХАЛа, раненный в Дженине, уже вернулся на поле боя
03.07.2023 15:05 Ирина Демьянова

Солдат ЦАХАЛа, раненный в Дженине, уже вернулся на поле боя

Израильский солдат, легко раненный сегодня утром осколком гранаты во время крупной операции в городе Дженин, вернулся на поле боя после выписки из госпиталя.

Армия обороны Израиля говорит, что старший сержант "Айин" из элитного подразделения "Дувдеван", который может быть идентифицирован только по званию и инициалам имени на иврите, "настоял" на возвращении в свое подразделение после лечения.

Он был ранен осколками гранаты, брошенной другими военнослужащими ЦАХАЛа.

В ЦАХАЛе сообщают, что он вернулся в северную часть Иудеи и Самарии некоторое время назад, чтобы продолжить усилия по "пресечению террора в лагере беженцев Дженин".

 

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