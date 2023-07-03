



Солдат ЦАХАЛа, раненный в Дженине, уже вернулся на поле боя

Израильский солдат, легко раненный сегодня утром осколком гранаты во время крупной операции в городе Дженин, вернулся на поле боя после выписки из госпиталя.



Армия обороны Израиля говорит, что старший сержант "Айин" из элитного подразделения "Дувдеван", который может быть идентифицирован только по званию и инициалам имени на иврите, "настоял" на возвращении в свое подразделение после лечения.



Он был ранен осколками гранаты, брошенной другими военнослужащими ЦАХАЛа.



В ЦАХАЛе сообщают, что он вернулся в северную часть Иудеи и Самарии некоторое время назад, чтобы продолжить усилия по "пресечению террора в лагере беженцев Дженин".



