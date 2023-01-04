



Солдат ЦАХАЛа ранен при попытке похищения оружия

Во время действий ЦАХАЛа сегодня ночью в Иудее и Самарии в рамках операции "Волнорез", палестинец попытался украсть оружие у бойца. Один боец получил легкие ранения и был доставлен в больницу.



Инцидент произошел во время операции по задержанию разыскиваемых лиц в деревне Кабатия в Менаше. Солдаты патруля "Харув" арестовали там трех разыскиваемых мужчин, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В конце операции, когда они начали покидать Кабатию, солдаты, находившиеся в бронированных машинах, заметили подозрительный автомобиль с черными стеклами без опознавательных знаков и решили проверить пассажиров подозрительного автомобиля.



Когда они подъехали к машине, один из палестинцев прыгнул на одного из солдат и попытался выхватить у него оружие. Боец, защищавший своего товарища, немедленно открыл огонь в сторону палестинца и попал в него. В результате стрельбы боец "Харув" получил легкое ранение и был доставлен в больницу для лечения.



После первоначального расследования, проведенного после попытки кражи оружия у бойца патруля "Харув", командование Центрального округа высоко оценило действия бойцов в этом инциденте, быстрое реагирование и нейтрализацию подозреваемого, предотвратившего попытку кражи оружия, которая могла привести к серьезным последствиям.