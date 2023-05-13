



Израиль обязался прекратить точечные ликвидации

Сеть "Аль-Джазира" опубликовала текст соглашения о прекращении огня, который якобы заключили Израиль и палестинский "Исламский джихад" при посредничестве Египта.



Уточняется, что перемирие с обеих сторон вступает в силу с сегодняшнего дня, в 22:00.



Канал передает: "Обязательства по соглашению о прекращении огня включают прекращение стрельбы по мирным жителям, разрушения домов, а также ликвидацию отдельных лиц. Эти условия начинают действовать немедленно после вступления соглашения в силу".



Со стороны Исламского джихада заключение соглашения подтвердил Мухаммед аль-Хинди.



Тем временем, террористы продолжают массированный обстрел как юга Израиля, так и его центра.



В свою очередь, газета Маарив сообщает о том, что израильские официальные лица не подтверждают сообщения о том, что в рамках очевидного соглашения о прекращении огня Израиль якобы обязался прекратить целенаправленные ликвидации.



Источники газеты заявили: "Если будет прекращение огня, то будет и прекращение боевых действий. Однако: нет никакого огульного и автоматического обязательства, Израиль будет действовать по мере необходимости."