



Прекращение огня между Израилем и "Исламским джихадом" под угрозой

Палестинский "Исламский джихад" продолжает вести переговоры с египетскими посредниками по поводу состояния спокойствия в Газе после последнего раунда боевых действий с Израилем.



Как сообщает "Аруц Шева", террористическая группировка обеспокоена тем, что Израиль "пытается нарушить некоторые положения", которые, как утверждают в "Исламском джихаде", являются частью соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее.



В рамках соглашения о прекращении огня Египет объявил, что будет добиваться освобождения заключенного Халила Аваде, который голодает больше 150 дней, а также освобождения Басема Аль-Саади - одного из лидеров "Исламского джихада". Именно его арест привел к угрозам со стороны "Исламского джихада" в адрес Израиля, в ответ на которые ЦАХАЛ начал операцию "Рассвет" в Газе.



Представители "Исламского джихада" заявили, что Израиль взял на себя обязательство освободить двух заключенных по соображениям безопасности.



В группировке рассказали газете "Аль-Ахбар", что в последние дни представители организации провели интенсивные переговоры с высокопоставленными чиновниками в Египте по этому вопросу. В "Исламском джихаде" считают, что продление ареста Аль-Саади на шесть дней является попыткой со стороны Израиля уклониться от своих обязательств.



"Исламский джихад" угрожает "военным ответом", если двое заключенных не будут освобождены в ближайшее время и если Аваде умрет в результате своей голодовки.