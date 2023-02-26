



Смотрич призвал атаковать террористов и отозвать делегацию из Акабы

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал стрельбу в Самарии.



“Сердце разрывается от скорби за зверское убийство братьев Гиллеля и Ягеля Янив из селения Хар Браха в результате теракта в Хаваре. Я сам проходил там за несколько минут до теракта, как проходят тысячи евреев каждый день. Каждый еврей – мишень для этих кровожадных террористов”, – сказал министр финансов.



“Я призываю премьер-министра немедленно вернуть израильскую делегацию из Акабы. “Спокойствие” будет достигнуто только тогда, когда ЦАХАЛ безжалостно ударит по городам террора и его виновникам с помощью танков и вертолетов. Мы потребуем немедленного созыва кабинета министров”, – сообщил Смотрич.