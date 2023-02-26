Новости » Арабо-израильский конфликт
Смотрич после договоренностей в Акабе: не заморозим поселения “ни на один день”
26.02.2023 19:20 Наталья Богинская

Смотрич после договоренностей в Акабе: не заморозим поселения “ни на один день”

Министр финансов Бецалель Смотрич резко отреагировал на новость о том, что Израиль согласился на кратковременную заморозку урегулирования на саммите по безопасности в Иордании ранее сегодня.

“Я не знаю, о чем говорили или не говорили в Иордании”, – написал министр в Twitter. “Я, как и вы, узнал об этом ненужном саммите из СМИ”.

Лидер”Религиозного сионизма” говорит: “Одно я точно знаю: замораживания строительства и застройки в поселениях не будет ни на один день (и это находится в моей власти)”.

На прошлой неделе Смотрич и министр обороны Йоав Галлант подписали соглашение, согласно которому Смотрич будет контролировать правоприменительные полномочия в отношении незаконного строительства, полномочия по планированию и строительству поселений и вопросы выделения земли.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы