



Смотрич после договоренностей в Акабе: не заморозим поселения “ни на один день”

Министр финансов Бецалель Смотрич резко отреагировал на новость о том, что Израиль согласился на кратковременную заморозку урегулирования на саммите по безопасности в Иордании ранее сегодня.



“Я не знаю, о чем говорили или не говорили в Иордании”, – написал министр в Twitter. “Я, как и вы, узнал об этом ненужном саммите из СМИ”.



Лидер”Религиозного сионизма” говорит: “Одно я точно знаю: замораживания строительства и застройки в поселениях не будет ни на один день (и это находится в моей власти)”.



На прошлой неделе Смотрич и министр обороны Йоав Галлант подписали соглашение, согласно которому Смотрич будет контролировать правоприменительные полномочия в отношении незаконного строительства, полномочия по планированию и строительству поселений и вопросы выделения земли.