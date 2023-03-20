



Смотрич: палестинцев не существует

Министр финансов Бецалель Смотрич отверг существование палестинского народа в своей речи, с которой он выступил в Париже в воскресенье.



"Палестинцев не существует, потому что не существует палестинского народа", - сказал Смотрич, возглавляющий Религиозно-сионистскую партию.



"Кто такие [настоящие] палестинцы? Я палестинец", - сказал он.



Он напомнил о 13 поколениях своей семьи в Земле Израиля, упомянув свою бабушку, которая родилась в северном приграничном городе Метула более ста лет назад, еще до создания государства.



Его предки и бабушка были "палестинцами", - сказал он.



Смотрич сказал: "Эта правда должна быть услышана арабами в Израиле. Эту правду должен услышать еврейский народ в Израиле, который запутался. Эта правда должна быть услышана в Елисейском дворце и в Белом доме. Эту правду должен услышать весь мир, потому что это правда".

