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Смотрич объявил о первоначальной финансовой помощи жителям приграничья с Газой
15.10.2023 18:21 Наталья Богинская

Смотрич объявил о первоначальной финансовой помощи жителям приграничья с Газой

Налоговое управление Израиля открыло заявки на получение грантов денежной помощи на сумму около 80 млн шекелей для жителей приграничных с Газой общин , которые эвакуировались после нападения ХАМАСа.

Согласно решению кабинета министров, право на получение грантов имеют жители населенных пунктов в пределах семи километров от границы с Газой.

Гранты – 1000 шекелей на человека и до 5000 шекелей на семью – предназначены для помощи эвакуированным с их первоначальными расходами.

Гранты не считаются компенсацией за материальный ущерб и не будут учитываться в будущих исках о возмещении ущерба, пояснил министр финансов Бецалель Смотрич.

“Государство Израиль поддерживает жителей и полно решимости предоставить им любую необходимую помощь. Ни один гражданин не останется в одиночестве. Всем будет выплачена компенсация до последнего шекеля. Это меньшее, что государство может и должно сделать для своих граждан, переживших самое худшее», – добавил Смотрич в своем заявлении.

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