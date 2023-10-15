



Смотрич объявил о первоначальной финансовой помощи жителям приграничья с Газой

Налоговое управление Израиля открыло заявки на получение грантов денежной помощи на сумму около 80 млн шекелей для жителей приграничных с Газой общин , которые эвакуировались после нападения ХАМАСа.



Согласно решению кабинета министров, право на получение грантов имеют жители населенных пунктов в пределах семи километров от границы с Газой.



Гранты – 1000 шекелей на человека и до 5000 шекелей на семью – предназначены для помощи эвакуированным с их первоначальными расходами.



Гранты не считаются компенсацией за материальный ущерб и не будут учитываться в будущих исках о возмещении ущерба, пояснил министр финансов Бецалель Смотрич.



“Государство Израиль поддерживает жителей и полно решимости предоставить им любую необходимую помощь. Ни один гражданин не останется в одиночестве. Всем будет выплачена компенсация до последнего шекеля. Это меньшее, что государство может и должно сделать для своих граждан, переживших самое худшее», – добавил Смотрич в своем заявлении.