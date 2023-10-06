



Смотрич о событиях в Хаваре: “Мы должны реагировать сейчас”

Министр финансов и член кабинета министров по вопросам безопасности Бецалель Смотрич вместе с главой Совета Самарии Йоси Даганом, депутатом Кнессета Цви Суккотом и председателями поселений на склоне холма Итамар, Ицхар,Хар Брача и Алон Мора, сегодня прибыли в район Хавара для изучения ситуации и последствий вчерашней трагедии.



Во время визита министр Смотрич сказал:



“Вчера я подробно обсуждал этот вопрос с Премьер-министром и дал ему понять, что так продолжаться не может. У меня сложилось впечатление, что он понимает и согласен с требуемым изменением отношения. Мы договорились продолжить углубленное обсуждение этого вопроса сегодня. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы вместе с министром обороны сможем привести к необходимым изменениям в политике, спустя десятилетия от “захвата в Осло”. Мы не успокоимся до тех пор, пока с Божьей помощью не восстановим безопасность и мир для всех граждан Израиля”.