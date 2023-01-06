



Смотрич о санкциях против ПА: "Это только начало"

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал введение санкций против Палестинской автономии в ответ на обращение ПА в суд в Гааге.



"Как мы и требовали в коалиционном соглашении, мы положим конец прославлению Палестинской администрацией терроризма, выплат террористам и выгод, которые они получают от нас. Те, кто действуют против нас, заплатят за это высокую цену. И это только начало", - написал Смотрич в Twitter.



