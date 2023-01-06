Смотрич о санкциях против ПА: "Это только начало"
Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал введение санкций против Палестинской автономии в ответ на обращение ПА в суд в Гааге.
"Как мы и требовали в коалиционном соглашении, мы положим конец прославлению Палестинской администрацией терроризма, выплат террористам и выгод, которые они получают от нас. Те, кто действуют против нас, заплатят за это высокую цену. И это только начало", - написал Смотрич в Twitter.
כפי שדרשנו בהסכם הקואליציוני, אנחנו שמים סוף לחגיגת הטרור של הרשות הפלסטינית, לתשלומים למחבלים ולהטבות שהם מקבלים מאיתנו.— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 6, 2023
מי שפועל נגדנו - ישלם על כך מחיר כבד. וזו רק ההתחלה.
שבת שלום עם ישראל! pic.twitter.com/1yjyZXwUy8