



Смотрич: "Нужно переходить от обороне к атаке"

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил, что, поскольку терроризм снова и снова поднимает голову, стране необходимо "перейти от оборонительной позиции к атакующей".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мы наблюдаем все больше терактов, особенно в Иудее и Самарии - поножовщины, расстрелы, наезды, забрасывание камнями… Мы должны положить всему этому конец. А для этого мы должны перейти от обороны к атаке, мы должны преследовать террористов, и действовать решительно и энергично против терроризма", - заявил Смотрич.