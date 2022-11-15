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Смотрич: "Нужно переходить от обороне к атаке"
15.11.2022 15:04 Ольга Белозерова

Смотрич: "Нужно переходить от обороне к атаке"

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил, что, поскольку терроризм снова и снова поднимает голову, стране необходимо "перейти от оборонительной позиции к атакующей".

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

"Мы наблюдаем все больше терактов, особенно в Иудее и Самарии - поножовщины, расстрелы, наезды, забрасывание камнями… Мы должны положить всему этому конец. А для этого мы должны перейти от обороны к атаке, мы должны преследовать террористов, и действовать решительно и энергично против терроризма", - заявил Смотрич. 

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