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Смотрич: "Израиль будет действовать с полной силой против врагов"
26.01.2023 14:17 Ольга Белозерова

Смотрич: "Израиль будет действовать с полной силой против врагов"

Министр финансов Бецалель Смотрич похвалил силы безопасности за операцию в Дженине.

Он отметил, что военные действовали там с "исключительной храбростью и отвагой".

"Пусть все враги Израиля знают, что Государство Израиль будет действовать против них с решимостью и полной силой без какого-либо страха", - написал Смотрич. 

 

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