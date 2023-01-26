



Смотрич: "Израиль будет действовать с полной силой против врагов"

Министр финансов Бецалель Смотрич похвалил силы безопасности за операцию в Дженине.



Он отметил, что военные действовали там с "исключительной храбростью и отвагой".



"Пусть все враги Израиля знают, что Государство Израиль будет действовать против них с решимостью и полной силой без какого-либо страха", - написал Смотрич.



