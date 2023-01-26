Смотрич: "Израиль будет действовать с полной силой против врагов"
Министр финансов Бецалель Смотрич похвалил силы безопасности за операцию в Дженине.
Он отметил, что военные действовали там с "исключительной храбростью и отвагой".
"Пусть все враги Израиля знают, что Государство Израиль будет действовать против них с решимостью и полной силой без какого-либо страха", - написал Смотрич.
מחזק ומברך את ידי כוחות הביטחון שפעלו בגבורה ובאומץ לב יוצא דופן בג׳נין.— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 26, 2023
ידעו כל אוייבי ישראל כי מדינת ישראל תפעל כנגדם בנחישות ובמלוא העוצמה ללא כל חשש ומורא.