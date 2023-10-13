



СМИ: Военные и Нетаниягу все знали, их неоднократно предупреждали

Сообщается, что генералы пришли к выводу, что действия в Газе, вероятно, были учениями, и согласились провести дальнейшие обсуждения утром. Сообщается, что они решили не поднимать тревогу и не наращивать силы в приграничном районе Газы, поскольку этот вопрос не считался неотложным. В свою очередь Нетаниягу утверждает, что узнал обо всем в 6:29 утра.



Как пишет The Time of Israel, ЦАХАЛ уже давно рекламирует свой забор безопасности с камерами, сторожевыми вышками и высокотехнологичными датчиками как обеспечивающий безопасность жителей приграничных городов Газы. Однако, реклама себя не оправдала. Рано утром, 7 октября, террористы развалили его на куски, а военная верхушка не реагировала.



В сообщениях в четверг упоминались две серии телефонных разговоров, состоявшихся в ночь с пятницы на субботу между начальником южного округа службы безопасности ШАБАК, военной разведкой ЦАХАЛ, оперативным отделом ЦАХАЛ и Южным командованием, а также Халеви. Глава ШАБАК Ронен Бар провел дополнительную консультацию и тоже недооценил ситуацию, послав на юг небольшую оперативную группу.



Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в четверг утром, что серьезных предупреждений разведки не было, но подтвердил, что признаки опасности уже были.



А вот представители египетской разведки сообщили СМИ, что Иерусалим неоднократно игнорировал предупреждения о том, что ХАМАС в Газе планирует “что-то большое”. Нетаниягу же, в понедельник, не просто отрицал получение предупреждений, но также говорил, что египетские истории - это фейки.

В среду республиканец Майкл Маккол, председатель влиятельного комитета по иностранным делам Палаты представителей США, подтвердил подобные сообщения, заявив журналистам в Вашингтоне, что “мы знаем, что Египет… за три дня до этого предупредил израильтян, что подобное событие может произойти”.

