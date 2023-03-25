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СМИ: ВМС Израиля атакуют палестинских рыбаков в водах Газы
25.03.2023 14:15 Ирина Демьянова

СМИ: ВМС Израиля атакуют палестинских рыбаков в водах Газы

Сегодня израильские военно-морские силы якобы атаковали палестинских рыбаков, плывущих в открытом море на севере Газы, и вынудили их вернуться к побережью, сообщает Wafa.

Как отмечает издание, военно-морские силы открыли огонь в направлении рыбаков и открыли водяные шланги на двух лодках, в результате чего одна из них чуть не перевернулась, пока они находились в пределах разрешенных трех морских миль.

Израиль ведет воздушную, морскую и наземную блокаду Газы с 2005 года и ограничивает передвижение жителей Газы.
 

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