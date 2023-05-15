



СМИ: В ходе столкновений с ЦАХАЛом в Шхеме убит палестинец

По сообщениям израильских СМИ со ссылкой на палестинские, молодой палестинец был убит и еще один получил серьезные ранения в результате столкновений с ЦАХАЛом в лагере беженцев Аскар недалеко от Шхема в понедельник утром.



Согласно сообщениям, израильские силы вошли в лагерь, чтобы найти дом террориста, убившего братьев Янив в городе Хавара.



Сообщается, что израильские войска вошли в лагерь беженцев Аскар к востоку от Шхема около 4 часов утра, что привело к столкновениям с местными жителями.



По сообщениям палестинских СМИ, по меньшей мере двое палестинцев были пострадали во время боевых действий, в том числе один человек, который позже скончался от полученных ран. Сообщается, что второй мужчина находится в тяжелом состоянии.



Информации о потерях среди израильских сил не поступало.



По непроверенным данным, убитого звали Салех Сабри. Непонятно участвовал ли он в боевых действиях.

Сообщалось также о рейдах и столкновениях в других частях Иудеи и Самарии, но информации о жертвах с обеих сторон не поступало.



