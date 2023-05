Арабские СМИ распространили сообщение о том, что в ходе удара ЦАХАЛа в Газе ликвидированы минимум два террориста.



Другие подробности не предоставляются.



Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации замкомандира ракетного крыла Исламского джихада в Хан-Юнис.

Breaking: Two Palestinians have been killed in a new Israeli airstrike on Al-Shejaiya neighborhood, east of Gaza City. pic.twitter.com/HN1uZexUzU