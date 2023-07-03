



СМИ: США были проинформированы об операции в Дженине на прошлой неделе

Израиль проинформировал США на прошлой неделе о своих планах провести ограниченную контртеррористическую операцию в Дженине , сообщает Israel Hayom.



Именно по этой причине США до сих пор не отреагировали на действия ЦАХАЛа в этом районе.



В то же время Израиль взял на себя обязательство - как и в прошлом - действовать против террористов "хирургическим" образом и делать все возможное, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным людям.



Кроме того, тот факт, что операция очень ограничена, освободил премьер-министра и оборонный эшелон от требования одобрения Кабинета безопасности. Таким образом, деятельность оставалась максимально секретной до того момента, когда силы ЦАХАЛа начали движение в сторону Дженина.



Israel Hayom сообщает, что к подготовке операции были привлечены руководители оборонного эшелона, которые считали, что пришло время действовать в Дженине, который стал “городом-убежищем” для террористов. Это мнение было поддержано как премьер-министром, так и министром обороны, которые одобрили процесс с пониманием того, что пришло время действовать в этом районе.



Между тем, Израиль готов к эскалации как на своей северной границе, так и на границе с Газой, но политический эшелон подчеркивает, что на данный момент нет намерения расширять боевые действия на другие районы Израиля.



