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СМИ: солдат совершил акт вандализма в отношении палестинского авто
30.06.2023 19:56 Алина Груднева

СМИ: солдат совершил акт вандализма в отношении палестинского авто

Солдат Армии обороны Израиля якобы совершил акт вандализма в отношении автомобиля в палестинской деревне в Самарии.

По данным Ynet, информацию об этом изначально распространила правозащитная организация "Еш Дин".

"Недавно было зафиксировано, как военнослужащий совершил акт вандализма в отношении палестинского автомобиля во время обычного патрулирования деревни. Это серьезный инцидент, который не соответствует ценностям ЦАХАЛа", - прокомментировали в Армии обороны Израиля.

Уточняется, что информация о происшествии была передана в "Миштара Цваит" (военная полиция), которая рассматривает возможность начала расследования.

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