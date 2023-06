СМИ: солдат совершил акт вандализма в отношении палестинского авто

Солдат Армии обороны Израиля якобы совершил акт вандализма в отношении автомобиля в палестинской деревне в Самарии.



По данным Ynet, информацию об этом изначально распространила правозащитная организация "Еш Дин".



"Недавно было зафиксировано, как военнослужащий совершил акт вандализма в отношении палестинского автомобиля во время обычного патрулирования деревни. Это серьезный инцидент, который не соответствует ценностям ЦАХАЛа", - прокомментировали в Армии обороны Израиля.



Уточняется, что информация о происшествии была передана в "Миштара Цваит" (военная полиция), которая рассматривает возможность начала расследования.

Video showing ISF element vandalizing a Palestinian vehicle during Israeli settlers attacks on Palestinians today in Qaryout village S Nablus City https://t.co/bz8ugojeR3 pic.twitter.com/1scLU4vv3w