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СМИ: Сегодня израильтяне “ворвались” в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме
06.04.2023 10:31 Ирина Демьянова

СМИ: Сегодня израильтяне “ворвались” в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Напряженность нарастает из-за вторжений во время еврейского праздника Песах вслед за полицейским рейдом в комплексе мечети Аль-Акса.

Израильские поселенцы в четверг “ворвались” в комплекс мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает АА.

Издание отмечает, что во дворах комплекса была развернута полиция для обеспечения безопасности.

По словам очевидцев, израильские власти начали запрещать палестинцам младше 40 лет входить на территорию перед утренней мусульманской молитвой.

 

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