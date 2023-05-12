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СМИ: разрушен дом высокопоставленного члена Исламского джихада
12.05.2023 15:17 Алина Груднева

СМИ: разрушен дом высокопоставленного члена Исламского джихада

ВВС Армии обороны Израиля в рамках последнего раунда атак в Газе разрушили дом высокопоставленного члена "Исламского джихада".

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на источники. Уцелел ли террорист, пока что неизвестно.

Ранее палестинцы сообщили о том, что ЦАХАЛ начал бомбить дома в Газе. Уточнялось, что была проведена процедура "стук по крыше", чтобы предупредить мирных жителей о предстоящей бомбардировке домов.

Военные подтвердили, что продолжают удары по целям "Исламского джихада" по всей Газе.
 

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