



СМИ: разрушен дом высокопоставленного члена Исламского джихада

ВВС Армии обороны Израиля в рамках последнего раунда атак в Газе разрушили дом высокопоставленного члена "Исламского джихада".



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на источники. Уцелел ли террорист, пока что неизвестно.



Ранее палестинцы сообщили о том, что ЦАХАЛ начал бомбить дома в Газе. Уточнялось, что была проведена процедура "стук по крыше", чтобы предупредить мирных жителей о предстоящей бомбардировке домов.



Военные подтвердили, что продолжают удары по целям "Исламского джихада" по всей Газе.

