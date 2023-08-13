



СМИ: Разбитый грузовик "Хизбаллы" перевозил иранские противотанковые ракеты

Грузовик "Хизбаллы" с боеприпасами перевернулся недалеко от Бейрута, в результате чего погибли два человека и начались столкновения с жителями местного христианского городка. Через несколько дней появились сообщения со ссылкой на источники в службах безопасности, что этот автомобиль перевозил противотанковые ракеты из Ирана.



Насилие вспыхнуло в среду вечером, 9 августа, после аварии в городе Кахале, расположенном в горах к востоку от ливанской столицы, на дороге, соединяющей Бейрут с долиной Бекаа, граничащей с Сирией.



Мэр городка Аббуд Аби Халил сообщил AFP, что жители окружили грузовик, требуя знать, что внутри, прежде чем члены “Хизбаллы”, сопровождавшие его, открыли огонь и убили одного из них.



Террористическая группировка заявила, что один из ее членов, Ахмад Али Кассас, был застрелен в последовавших столкновениях и позже скончался от полученных ран.



В четверг, 10 августа, ливанская армия заявила, что изъяла боеприпасы из перевернувшегося грузовика, добавив, что “груз был перевезен в военный центр, и компетентные судебные органы начали расследование”.



В субботу, 12 августа, канал Kan сообщил, что представители службы безопасности неустановленной ближневосточной страны оценивают груз как иранские противотанковые ракеты, отправленные Исламской Республикой своей ливанской прокси-террористической группировке.



По информации телеканала, оружие перевозилось “в совершенно гражданской местности и опасным образом” и что этот инцидент вызвал “смущение” у "Хизбаллы", которая попыталась преуменьшить значение этого инцидента.



По данным Kan, источники в службах безопасности заявили, что попытка контрабанды оружия была организована подразделением 4400 "Хизбаллы", а также другими органами и должностными лицами, участвовавшими во многих подобных попытках провезти боеприпасы из Ирана через Сирию.



