



СМИ раскрывают ущерб от израильского удара по аэропорту Алеппо

Израильская атака на аэропорт Алеппо привела к повреждению взлетно-посадочной полосы. Речь идет о четырех воронках диаметром и глубиной 10 метров. По сравнению с повреждениями от предыдущих атак, на эти понадобиться более длительный период ремонта, сообщили источники Athr.



Как пишет Sirian Observer, военный источник подтвердил, что 1 мая 2023 года около 23:35 Израиль нанес воздушный удар по международному аэропорту Алеппо и нескольким объектам вокруг него, используя ракетные очереди с юго-восточного направления, что привело к гибели одного солдата, ранения еще семи человек, в том числе двух гражданских лиц, и причинило материальный ущерб. В настоящее время аэропорт не работает.



Это третья израильская атака на аэропорт Алеппо в этом году после 7 и 22 марта. Кроме того, в прошлом году аэропорт дважды подвергался нападениям — 31 августа и 6 сентября.



