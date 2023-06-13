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цахал
13.06.2023 15:37 Алина Груднева

СМИ: палестинец убит в ходе столкновений с ЦАХАЛом под Шхемом

В ходе столкновений с ЦАХАЛом в лагере беженцев "Балата" недалеко от Шхема погиб один человек.

Об этом сообщают палестинские источники.

Уточняется, что столкновения произошли во время рейда ЦАХАЛа. Уточняется, что погибшего зовут Фарес Хашаш.

Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, информацию пока что не комментирует. Армия обороны Израиля обещает предоставить подробности рейда позже.
 

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