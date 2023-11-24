



СМИ: освобожденные из плена тайские рабочие уже на пути в Израиль

Освобожденные из плена террористов 12 тайских заложников уже находятся на пути в Израиль.



Об этом сообщает газета Haaretz.



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Уточняется, что они уже пересекли израильскую границу и направляются в больницу. Официального подтверждения информация пока что нет.



В тоже время поступило сообщение, что 13 израильских заложников уже находятся в Египте. Их передают представителям Израиля.