СМИ: освобожденные из плена тайские рабочие уже на пути в Израиль
Освобожденные из плена террористов 12 тайских заложников уже находятся на пути в Израиль.
Об этом сообщает газета Haaretz.
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Уточняется, что они уже пересекли израильскую границу и направляются в больницу. Официального подтверждения информация пока что нет.
В тоже время поступило сообщение, что 13 израильских заложников уже находятся в Египте. Их передают представителям Израиля.