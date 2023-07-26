



СМИ: Официальные лица Ирана и ХАМАСа тайно обсуждают беспорядки в Израиле

Стражи исламской революции Ирана и террористы из Газы договорились молчать о судебных беспорядках в Израиле, чтобы не сделать Нетаниягу козлом отпущения, сообщает Reuters.



По данным издания, высшие должностные лица иранской службы безопасности и террористическая группировка ХАМАС провели на прошлой неделе встречу за закрытыми дверями, чтобы обсудить реакцию на социальные потрясения в Израиле, вызванные пересмотром судебной системы.



На встрече присутствовал старший командующий иранских сил “Кудс”, отвечающий за экстерриториальные операции, сообщил агентству Reuters иранский дипломат. Также присутствовали двое других иранских сотрудников службы безопасности и представители ХАМАСа, но не уточняется, где проходила дискуссия.



Обе стороны согласились с тем, что судебный кризис уже нанес ущерб Израилю, но они не должны делать никакого “прямого вмешательства”, чтобы использовать ситуацию, потому что это может позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу переложить вину на внешних врагов, пишет издание.



Источник в ХАМАС сообщил агентству, что ХАМАС, Иран и силы “Кудс обсуждают “всю ситуацию”, но не будут обсуждать встречу, посвященную пересмотру судебной системы. Комментариев от официальных иранских источников не поступало.



Источник в Ливане сообщил агентству, что боевики “Хизбаллы”, которых видели рядом с израильским пограничным забором, были элитными бойцами террористической группировки и что их патрулирование не имело отношения к политическим расколам в Израиле.



Однако представители "Хизбаллы" на самом высоком уровне обсудили беспорядки в Израиле и планируют использовать ситуацию в будущем, сообщил Reuters ливанский источник.



