



СМИ: один погибший, восемь раненых в ходе перестрелки с ЦАХАЛом в Шхеме

В ходе перестрелки с ЦАХАЛом в лагере беженцев "Балата" в Шхеме восемь человек получили ранения.



Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление представителя "Красного полумесяца".



Подтверждается информация о гибели одного палестинца. Уточняется, что силы ЦАХАЛа окружили дом одного из разыскиваемых террористов, который планировал совершить нападение.