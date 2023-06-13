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шхем | Фото: скриншот
13.06.2023 16:36 Алина Груднева

СМИ: один погибший, восемь раненых в ходе перестрелки с ЦАХАЛом в Шхеме

В ходе перестрелки с ЦАХАЛом в лагере беженцев "Балата" в Шхеме восемь человек получили ранения.

Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление представителя "Красного полумесяца".

Подтверждается информация о гибели одного палестинца. Уточняется, что силы ЦАХАЛа окружили дом одного из разыскиваемых террористов, который планировал совершить нападение.

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