СМИ: один погибший, восемь раненых в ходе перестрелки с ЦАХАЛом в Шхеме
В ходе перестрелки с ЦАХАЛом в лагере беженцев "Балата" в Шхеме восемь человек получили ранения.
Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление представителя "Красного полумесяца".
Подтверждается информация о гибели одного палестинца. Уточняется, что силы ЦАХАЛа окружили дом одного из разыскиваемых террористов, который планировал совершить нападение.
UPDATE: video: Pipe bomb hurled at ISF elements operating at Balata Refugee Camp in eastern Nablus City.— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) June 13, 2023
Exchange of gunfire continues https://t.co/yD23yCmve1 pic.twitter.com/gyYbb76RmS