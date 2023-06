СМИ: один погибший, восемь раненых в ходе перестрелки с ЦАХАЛом в Шхеме

В ходе перестрелки с ЦАХАЛом в лагере беженцев "Балата" в Шхеме восемь человек получили ранения.



Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление представителя "Красного полумесяца".



Подтверждается информация о гибели одного палестинца. Уточняется, что силы ЦАХАЛа окружили дом одного из разыскиваемых террористов, который планировал совершить нападение.

UPDATE: video: Pipe bomb hurled at ISF elements operating at Balata Refugee Camp in eastern Nablus City.



