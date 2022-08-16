



СМИ: один из основателей ХАМАСа покинул террористическую организацию

Один из основателей террористической организации ХАМАС Махмуд аз-Захар покинул ее по "личным причинам", о чем сообщил 12 канал.



В 2021 году он дал интервью британскому Sky News, где его спросили: "Имеет ли Государство Израиль право на существование?"



На что он ответил: "Нет. Почему? Почему? Вы приехали из Америки и забрали мой дом. Вы приехали из Британии и забрали дом моего брата. Это поселение. Вы не граждане. Мы являемся владельцами. Это арабская земля".