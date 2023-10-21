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СМИ: взрыв на рынке в лагере беженцев Нусейрат в Газе
21.10.2023 21:23 Алина Груднева

СМИ: взрыв на рынке в лагере беженцев Нусейрат в Газе

Вечером, 21 октября, на рынке в лагере беженцев Нусейрат в Газе прогремел взрыв.

Террористическая организация ХАМАС, как и в случае арабской больницей, обвиняет Армию обороны Израиля в авиаударе.

Утверждается, что есть погибшие и раненые. ЦАХАЛ информацию не комментирует. Не исключено, что речь идет об очередном провальном пуске ракеты террористами.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что с момента начала войны, 7 октября, зафиксировано как минимум 550 таких неудачных пусков, осуществленных ХАМАСом и "Исламским джихадом", в результате которых гибли жители Газы.


 

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