



СМИ: КСИР планирует атаку беспилотников на израильские гражданские суда

Американское издание The New York Times сообщает, что согласно заявлениям “двух высокопоставленных представителей западной разведки”, по оценкам американских военных и израильских спецслужб, Корпус стражей исламской революции планирует атаку беспилотников на принадлежащие Израилю гражданские грузовые суда, блуждающие в Персидском заливе и Аравийское море.



Согласно сообщению в СМИ, иранский политтехнолог, заявил, что Иран рассматривает возможность проведения такой атаки в регионе в качестве возмездия за израильские авиаудары в Сирии, в результате которых последними были убиты двое гвардейцев.



Вчера ВМС США объявили о переброске на Ближний Восток атомной подводной лодки, способной запускать крылатые ракеты.



