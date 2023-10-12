



СМИ: Командиры ЦАХАЛа получили информацию накануне нападения и обсудили ее

Израильская армия и Служба общей безопасности (ШАБАК) 6 октября отслеживали признаки активизации вооруженных формирований ХАМАСа, сообщил в прямом эфире 11-й телеканал ТВ Израиля. Отмечается, что вечером того же дня состоялись даже совещания по этому поводу; но развединформация была оценена неверно, посчитали, что речь идет об очередных учениях.



Поэтому высшее политические руководство Израиля не было проинформировано о возможном вторжении, и необходимые превентивные меры тоже предприняты не были.



"Были признаки, но слабые. Тут была ошибка в оценке информации", - заявил 11 телеканалу источник в силовых структурах.

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В ответ на эти сообщения в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили, что премьер “был проинформирован о начале боевых действий только в 6:29 утра, и не раньше”.





Армия и спецслужбы Израиля заранее имели сведения о подготовке вторжения ХАМАСа



