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СМИ: израильская делегация отправилась в Каир
12.05.2023 21:50 Алина Груднева

СМИ: израильская делегация отправилась в Каир

Арабские СМИ со ссылкой на палестинские источники утверждают, будто израильская делегация отправилась в Каир.

Утверждается, что официальные лица прибудут на переговоры по поводу прекращения огня.

Ранее в Израиле подтвердили, что Египет передал новое предложение, которое включает в себя взаимное прекращение атак и обязательство не причинять вреда гражданскому населению и силам безопасности.

По словам источников, такой вариант уже ближе к позиции Израиля. Он рассматривается канцелярией премьер-министра.
 

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