



СМИ: израильская делегация отправилась в Каир

Арабские СМИ со ссылкой на палестинские источники утверждают, будто израильская делегация отправилась в Каир.



Утверждается, что официальные лица прибудут на переговоры по поводу прекращения огня.



Ранее в Израиле подтвердили, что Египет передал новое предложение, которое включает в себя взаимное прекращение атак и обязательство не причинять вреда гражданскому населению и силам безопасности.



По словам источников, такой вариант уже ближе к позиции Израиля. Он рассматривается канцелярией премьер-министра.

