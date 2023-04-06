



СМИ: Израиль запустил несколько ракет по целям в Газе

На рассвете в четверг ВВС Израиля выпустили несколько ракет по зданиям в лагере беженцев Нусейрат в центральной части осажденного сектора Газа, а корабли ВМС Израиля - по Бейт-Лахии в северной части прибрежного района, пишет IMEMC.



СМИ сообщают, что ракеты нанесли чрезмерный ущерб зданиям-мишеням, но не привели к жертвам.



Отмечается, что беспилотник израильской армии также выпустил одну ракету по зданию в лагере беженцев, причинив ущерб.



Кроме того, израильский военный корабль выпустил несколько снарядов в сторону моря Бейт-Лахия в северной части Газы.

