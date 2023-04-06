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СМИ: Израиль запустил несколько ракет по целям в Газе
06.04.2023 08:35 Ирина Демьянова

СМИ: Израиль запустил несколько ракет по целям в Газе

На рассвете в четверг ВВС Израиля выпустили несколько ракет по зданиям в лагере беженцев Нусейрат в центральной части осажденного сектора Газа, а корабли ВМС Израиля -  по Бейт-Лахии в северной части прибрежного района, пишет IMEMC.

СМИ сообщают, что ракеты нанесли чрезмерный ущерб зданиям-мишеням, но не привели к жертвам.

Отмечается, что беспилотник израильской армии также выпустил одну ракету по зданию в лагере беженцев, причинив ущерб.

Кроме того, израильский военный корабль выпустил несколько снарядов в сторону моря Бейт-Лахия в северной части Газы.
 

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