



СМИ: Израиль ночью нанес удары по целям возле Дамаска

Вчера вечером ВВС Израиля нанесли авиаудары по целям вблизи сирийской столицы Дамаска, сообщает новостной сайт Ynet.



В сообщении, которое не ссылается на какие-либо источники, говорится, что Сирия не использовала противовоздушную оборону против удара.



Сирийские СМИ не упомянули об инциденте, который станет вторым предполагаемым ударом по Сирии на этой неделе.



В воскресенье сирийская зенитная ракета пересекла воздушное пространство Израиля и взорвалась над южным городом Рахат, когда самолеты ВВС нанесли удары по целям в сирийском городе Хомс.



