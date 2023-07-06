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СМИ: Израиль ночью нанес удары по целям возле Дамаска
06.07.2023 15:10 Ирина Демьянова

СМИ: Израиль ночью нанес удары по целям возле Дамаска

Вчера вечером ВВС Израиля нанесли авиаудары по целям вблизи сирийской столицы Дамаска, сообщает новостной сайт Ynet.

В сообщении, которое не ссылается на какие-либо источники, говорится, что Сирия не использовала противовоздушную оборону против удара.

Сирийские СМИ не упомянули об инциденте, который станет вторым предполагаемым ударом по Сирии на этой неделе.

В воскресенье сирийская зенитная ракета пересекла воздушное пространство Израиля и взорвалась над южным городом Рахат, когда самолеты ВВС нанесли удары по целям в сирийском городе Хомс.

 

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