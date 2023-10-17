



СМИ: Израиль начнет наземную операцию в Газе только после визита Байдена

Армия обороны Израиля отложит ввод сухопутных войск в Газу как минимум до тех пор, пока президент США Джо Байден будет находиться в стране, куда прибудет 18 октября с визитом солидарности.



Об этом говорится в материале немецкой газеты Der Spiegel.



По мнению журналистов, практически невозможно, чтобы Израиль развернул сухопутные войска в Газе во время визита Байдена.



Такое предположение в западных СМИ звучит уже не в первый раз. Ранее в статье The New York Тimes говорилось, что администрация США пытается выиграть время во время поездки Байдена на то, чтобы Израиль тщательнее спланировал свои действия, в из Газы могло эвакуироваться больше палестинцев.