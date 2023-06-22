



СМИ: Хватит! Операция “Хомат Маген II” оправдана и необходима

Вчера еще четыре еврея пополнили список людей, убитых за шесть месяцев после приведения правительства к присяге. Это правительство, самое правое из мыслимых, должно встать и сделать то, что от него ожидают – отомстить за кровь убитых и остановить этот ужас, пишет “Исраэль ха-йом”.



По мнению издания, “большинство представителей израильской общественности, взгляды которых находятся в политическом центре, поддержали бы такой шаг, потому что он оправдан и необходим. Потому что хватит!”



“Потому что, если мы этого не сделаем, и если Нетаниягу продолжит слушать монотонный голос Байдена, а не плач очередной вдовы; если посещение дома траура является неизбежным злом на пути к посещению Белого дома, те, кто постучит в дверь дрожащей рукой, будут обязаны сказать – ваши жизни были у вас отняты и уничтожены, потому что “США следят за событиями с беспокойством”, и поэтому мы не можем принять меры. Наши извинения”, – пишет издание.



Согласно словам “Исраэль ха-йом”, в то время как премьер-министр уверен – и правильно делает – что необходимо отсрочить получение Ираном ядерной бомбы в будущем, жизнь в настоящем напоминает кошмар, который мы пережили во время Второй интифады, кошмар, которому положила конец операция “Хомат Маген”. Наглость, проявленная террористическими организациями, как мы видели два дня назад в Дженине, должна быть остановлена.



“Так что да, США с беспокойством следят за событиями, но с точки зрения США новости из Израиля напоминают Нетфликс”, – отмечает издание. “Мы, люди, живущие в Израиле, следим за событиями не только со слезами и страхом, но и с беспокойством, потому что для нас это реальность”.



“Потому что, когда мы каждую ночь часами слышим выстрелы из близлежащих деревень; когда мой сын может отличить звук пистолета-пулемета “Карл Густав” от звука М-16, фейерверка и пистолета; каждый раз, когда я вижу группу жителей, которые тихо переговариваются друг с другом на улице, я уверен, что кого-то убили; и когда каждый раз, выходя на получасовую прогулку, не заглянув в WhatsApp, а потом я нахожу 87 новых сообщений, я убежден, что произошел теракт. И это должно прекратиться”, – пишет журналист газеты.



Издание обращается к премьер-министру: “Сделайте то, что должен сделать лидер вашего уровня – восстановите нашу безопасность. Правда, надежда на посещение Белого дома отступит далеко вдаль, но кого это сейчас волнует? Эта нация, столь разделенная по другим вопросам, едина в этом призыве – хватит!”