Новости » Арабо-израильский конфликт
СМИ: еще одна атака в центре Газы
09.05.2023 18:55 Алина Груднева

СМИ: еще одна атака в центре Газы

В СМИ появилась информация о еще одной атаке ЦАХАЛа в центре Газы в рамках операции "Щит и стрела".

По предварительным данным, ликвидирован еще один террорист "Исламского джихада". Удар якобы нанесен по военно-морскому комплексу.

Информация уточняется. Армия обороны Израиля пока что не предоставила комментарий.

Ранее в Хан-Юнис был ликвидирован авиацией ЦАХАЛа расчет ПТУРа. По данным минздрава ПА, который находится под контролем ХАМАСа, убиты двое террористов, еще столько же ранены.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы