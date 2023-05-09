СМИ: еще одна атака в центре Газы
В СМИ появилась информация о еще одной атаке ЦАХАЛа в центре Газы в рамках операции "Щит и стрела".
По предварительным данным, ликвидирован еще один террорист "Исламского джихада". Удар якобы нанесен по военно-морскому комплексу.
Информация уточняется. Армия обороны Израиля пока что не предоставила комментарий.
Ранее в Хан-Юнис был ликвидирован авиацией ЦАХАЛа расчет ПТУРа. По данным минздрава ПА, который находится под контролем ХАМАСа, убиты двое террористов, еще столько же ранены.