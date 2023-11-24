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СМИ: двое убиты, 11 ранены при попытке вернуться в свои дома в Газе
24.11.2023 14:29 Алина Груднева

СМИ: двое убиты, 11 ранены при попытке вернуться в свои дома в Газе

В ходе столкновений при попытке вернуться в свои дома погибли двое жителей Газы, еще около 11 получили ранения.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. По словам журналистов, пострадавшие получили ранения в ноги.

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Как сообщалось ранее, силы ЦАХАЛа применили меры по разгону демонстраций, оттеснив палестинцев, пытавшихся вернуться в свои дома на севере Газы.

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