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СМИ: достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и террористами
13.05.2023 21:00 Алина Груднева

СМИ: достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и террористами

По неподтвержденным данным, между Израилем и палестинским "Исламским джихадом" якобы достигнуто соглашение о прекращении огня.

Соответствующую информацию распространяет информационное агентство Reuters.

Уточняется, будто прекращение огня начнется сегодня, 13 мая, в 22:00.

В Израиле соответствующую информацию на официальном уровне не комментируют.

Как сообщалось ранее в статье "Аль-Джазира", "Джихад в принципе согласился с условиями проекта, и теперь они ждут ответа Израиля". Политический источник утверждал, что Израиль рассматривает возможность положительного ответа на египетское предложение.
 

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