



СМИ: достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и террористами

По неподтвержденным данным, между Израилем и палестинским "Исламским джихадом" якобы достигнуто соглашение о прекращении огня.



Соответствующую информацию распространяет информационное агентство Reuters.



Уточняется, будто прекращение огня начнется сегодня, 13 мая, в 22:00.



В Израиле соответствующую информацию на официальном уровне не комментируют.



Как сообщалось ранее в статье "Аль-Джазира", "Джихад в принципе согласился с условиями проекта, и теперь они ждут ответа Израиля". Политический источник утверждал, что Израиль рассматривает возможность положительного ответа на египетское предложение.

