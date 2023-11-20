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СМИ: ЦАХАЛ приступает к более жесткой фазе войны в Газе
20.11.2023 09:06 Алина Груднева

СМИ: ЦАХАЛ приступает к более жесткой фазе войны в Газе

Армия обороны Израиля приступает к более жесткой фазе войны в Газе.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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Уточняется, что Израиль углубляет военную кампанию на юге Газы. Северная часть уже находится под контролем ЦАХАЛа.

Согласно статье, израильские военные только частично уничтожили военный потенциал ХАМАСа. Многие главари террористической организации по-прежнему живы.

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