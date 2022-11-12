



СМИ: ЦАХАЛ арестовал члена "Исламского джихада"

ЦАХАЛ арестовал двух ранее освобожденных заключенных Хазму Сулеймана Абу Алруба и Мухаммада Самира Абу Зину.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на арабские СМИ.

По данным издания, арестован высокопоставленный член "Исламского джихада".

По данным WPA,, среди которых был арестованный в 2018 году по подозрению в причастности к терроризму.

Арест был произведен недалеко от Кабатии, к югу от Дженина, после того, как там вспыхнули столкновения.

Согласно сообщениям, около месяца назад силы безопасности пытались арестовать Самира Абу Зину, а когда им это не удалось, они арестовали его брата Салеха, который также является активным участником "Исламского джихада".