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СМИ: ЦАХАЛ арестовал члена "Исламского джихада"
12.11.2022 13:12 Алина Груднева

СМИ: ЦАХАЛ арестовал члена "Исламского джихада"

ЦАХАЛ арестовал двух ранее освобожденных заключенных Хазму Сулеймана Абу Алруба и Мухаммада Самира Абу Зину.

 
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на арабские СМИ.
 
По данным издания, арестован высокопоставленный член "Исламского джихада".
 
По данным WPA,, среди которых был арестованный в 2018 году по подозрению в причастности к терроризму. 
 
Арест был произведен недалеко от Кабатии, к югу от Дженина, после того, как там вспыхнули столкновения. 
 
Согласно сообщениям, около месяца назад силы безопасности пытались арестовать Самира Абу Зину, а когда им это не удалось, они арестовали его брата Салеха, который также является активным участником "Исламского джихада".

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