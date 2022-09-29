



СМИ: 7-летний палестинец погиб, когда его преследовал ЦАХАЛ

Палестинское агентство WAFA утверждает, что 7-летний палестинец погиб, упав с высоты во время преследования солдатами ЦАХАЛа.



Инцидент произошел недалеко от Текоа на юге Иудеи и Самарии, сообщает Jerusalem Post.



Израильские силы преследовали студентов в районе Хирбет-эль-Дейр недалеко от Текоа, когда 7-летний Райан Яссер Сулейман упал с высоты.



Палестинская пресса утверждает, что израильские военные якобы ворвались в дом семьи Сулеймана вскоре после инцидента.



ЦАХАЛ, как сообщается, изучает информацию о произошедшем.



В ХАМАСе уже осудили инцидент, заявив, что преступления Израиля против "невинных детей" являются ничем иным "как уродливым аспектом этой оккупации и ее садизма против беззащитных детей и мирных жителей".