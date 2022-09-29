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СМИ: 7-летний палестинец погиб, когда его преследовал ЦАХАЛ
29.09.2022 16:02 Ольга Белозерова

СМИ: 7-летний палестинец погиб, когда его преследовал ЦАХАЛ

Палестинское агентство WAFA утверждает, что 7-летний палестинец погиб, упав с высоты во время преследования солдатами ЦАХАЛа.

Инцидент произошел недалеко от Текоа на юге Иудеи и Самарии, сообщает Jerusalem Post.

Израильские силы преследовали студентов в районе Хирбет-эль-Дейр недалеко от Текоа, когда 7-летний Райан Яссер Сулейман упал с высоты.

Палестинская пресса утверждает, что израильские военные якобы  ворвались в дом семьи Сулеймана вскоре после инцидента.

ЦАХАЛ, как сообщается, изучает информацию о произошедшем.

В ХАМАСе уже осудили инцидент, заявив, что преступления Израиля против "невинных детей" являются ничем иным "как уродливым аспектом этой оккупации и ее садизма против беззащитных детей и мирных жителей". 

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