СМИ: 7-летний палестинец погиб, когда его преследовал ЦАХАЛ
Палестинское агентство WAFA утверждает, что 7-летний палестинец погиб, упав с высоты во время преследования солдатами ЦАХАЛа.
Инцидент произошел недалеко от Текоа на юге Иудеи и Самарии, сообщает Jerusalem Post.
Израильские силы преследовали студентов в районе Хирбет-эль-Дейр недалеко от Текоа, когда 7-летний Райан Яссер Сулейман упал с высоты.
Палестинская пресса утверждает, что израильские военные якобы ворвались в дом семьи Сулеймана вскоре после инцидента.
ЦАХАЛ, как сообщается, изучает информацию о произошедшем.
В ХАМАСе уже осудили инцидент, заявив, что преступления Израиля против "невинных детей" являются ничем иным "как уродливым аспектом этой оккупации и ее садизма против беззащитных детей и мирных жителей".