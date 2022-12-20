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Смерть террориста Абу Хамида: ПА обвиняет Израиль
20.12.2022 08:23 Ольга Белозерова

Смерть террориста Абу Хамида: ПА обвиняет Израиль

В Палестинской автономии обвинили Израиль в смерти террориста Насера Абу Хамида, ответственного за теракты и убийства израильтян.

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

Палестинское управление по делам заключенных заявило: "Заключенный Насер Абу Хамид скончался в больнице "Ассаф Арофе" в результате преднамеренной медицинской халатности со стороны оккупационных властей". 

Ранее стало известно, что террорист Абу Хамид, основатель группировки "Бригада мучеников Аль-Акса", скончался от рака.

В Службе тюрем Израиля (ШАБАС) заявили, что заключенный был "неизлечимо больным пациентом".

"Медицинский персонал Службы тюрем Израиля и сторонние агентства внимательно и регулярно заботились о заключенном", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что еще до смерти террориста, в понедельник, власти Израиля позволили матери Абу Хамида навестить его, так как он "делал последние вздохи" 

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