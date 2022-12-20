



Смерть террориста Абу Хамида: ПА обвиняет Израиль

В Палестинской автономии обвинили Израиль в смерти террориста Насера Абу Хамида, ответственного за теракты и убийства израильтян.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Палестинское управление по делам заключенных заявило: "Заключенный Насер Абу Хамид скончался в больнице "Ассаф Арофе" в результате преднамеренной медицинской халатности со стороны оккупационных властей".



Ранее стало известно, что террорист Абу Хамид, основатель группировки "Бригада мучеников Аль-Акса", скончался от рака.



В Службе тюрем Израиля (ШАБАС) заявили, что заключенный был "неизлечимо больным пациентом".



"Медицинский персонал Службы тюрем Израиля и сторонние агентства внимательно и регулярно заботились о заключенном", - говорится в заявлении.



Отмечается, что еще до смерти террориста, в понедельник, власти Израиля позволили матери Абу Хамида навестить его, так как он "делал последние вздохи"