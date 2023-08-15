Новости » Арабо-израильский конфликт
"Смерть евреям": в медцентре Галилеи осквернили мезузу
15.08.2023 14:19 Алина Груднева

"Смерть евреям": в медцентре Галилеи осквернили мезузу

В медицинском центре Галилеи в Нагарии неизвестные осквернили мезузу антисемитским посланием.

В нее положили записку, содержащую ненавистнические записи в отношении евреев.

На одной стороне листка на безграмотном иврите было сказано: "Все евреи - лжецы, у них нет религии. Они - убийцы и террористы. Смерть евреям".

Надпись на другой стороне, но уже на арабском языке, гласила: "Нет бога, кроме Аллаха. Мухаммед - посланник Аллаха. Ислам – это решение".

Руководство медицинского центра выразило глубокую обеспокоенность в связи с антисемитским инцидентом. В полицию подана жалоба. Поимка подозреваемых, как уточняется, будет непростой задачей, поскольку в этом месте нет камер видеонаблюдения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы