



"Смерть евреям": в медцентре Галилеи осквернили мезузу

В медицинском центре Галилеи в Нагарии неизвестные осквернили мезузу антисемитским посланием.



В нее положили записку, содержащую ненавистнические записи в отношении евреев.



На одной стороне листка на безграмотном иврите было сказано: "Все евреи - лжецы, у них нет религии. Они - убийцы и террористы. Смерть евреям".



Надпись на другой стороне, но уже на арабском языке, гласила: "Нет бога, кроме Аллаха. Мухаммед - посланник Аллаха. Ислам – это решение".



Руководство медицинского центра выразило глубокую обеспокоенность в связи с антисемитским инцидентом. В полицию подана жалоба. Поимка подозреваемых, как уточняется, будет непростой задачей, поскольку в этом месте нет камер видеонаблюдения.