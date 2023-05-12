Служба тыла вновь продлила действие особого положения
В пятницу, 12 мая, на фоне продолжающихся обстрелов Израиля Служба тыла продлила действие особого положения.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Такой режим будет действовать с настоящего времени и до 13 мая, 20:00, с возможностью дальнейшего продления.
Деятельность гражданского населения будет ограничена в районах, граничащих с Газой. Занятий в учебных заведениях не будет. Некоторые учебные заведения могут проводить уроки удаленно.
Собрания и молитвы на открытой местности можно проводить с лимитом до 10 человек, а в здании - до 100 человек. Пляжи закрыты.
בהתאם להערכת המצב, מצורפות ההנחיות המיוחדות בעורף המתעדכנות בפורטל החירום הלאומי, ההנחיות תקפות החל מיום שישי, 12 במאי 2023 בשעה 14:00 ועד יום שבת, 13 במאי 2023 בשעה 20:00: pic.twitter.com/POSC9fXn1X— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023