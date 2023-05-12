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Служба тыла вновь продлила действие особого положения
12.05.2023 14:13 Алина Груднева

Служба тыла вновь продлила действие особого положения

В пятницу, 12 мая, на фоне продолжающихся обстрелов Израиля Служба тыла продлила действие особого положения.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Такой режим будет действовать с настоящего времени и до 13 мая, 20:00, с возможностью дальнейшего продления.

Деятельность гражданского населения будет ограничена в районах, граничащих с Газой. Занятий в учебных заведениях не будет. Некоторые учебные заведения могут проводить уроки удаленно.

Собрания и молитвы на открытой местности можно проводить с лимитом до 10 человек, а в здании - до 100 человек. Пляжи закрыты.

 

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