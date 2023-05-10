



Служба тыла продлила действие особого положения

Вечером, 10 мая, по итогам оценки ситуации в сфере безопасности Служба тыла продлила действие особого положения.



В частности, такой режим будет действовать с сегодняшнего дня до 12 мая, 14:00.



Деятельность гражданского населения будет ограничена в районах, граничащих с Газой. Занятий в учебных заведениях не будет.



Более того, собрания и молитвы на открытой местности можно проводить с лимитом до 10 человек, а в здании - до 100 человек. Пляжи закрыты.



Ранее министр обороны Йоав Галант обратился с просьбой расширить действия объявления особой ситуации в тылу до диапазона до 80 километров от границы сектора Газы.

