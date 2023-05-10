Служба тыла продлила действие особого положения
Вечером, 10 мая, по итогам оценки ситуации в сфере безопасности Служба тыла продлила действие особого положения.
В частности, такой режим будет действовать с сегодняшнего дня до 12 мая, 14:00.
Деятельность гражданского населения будет ограничена в районах, граничащих с Газой. Занятий в учебных заведениях не будет.
Более того, собрания и молитвы на открытой местности можно проводить с лимитом до 10 человек, а в здании - до 100 человек. Пляжи закрыты.
Ранее министр обороны Йоав Галант обратился с просьбой расширить действия объявления особой ситуации в тылу до диапазона до 80 километров от границы сектора Газы.
בהתאם להערכת המצב, מצורפות ההנחיות המיוחדות בעורף המפורסמות בפורטל החירום הלאומי, ההנחיות תקפות החל מיום רביעי, 10 במאי 2023 בשעה 18:00 ועד יום שישי, 12 במאי 2023 בשעה 14:00 pic.twitter.com/WBVJ2cFijF— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 10, 2023