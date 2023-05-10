Новости » Арабо-израильский конфликт
Служба тыла продлила действие особого положения
10.05.2023 18:20 Алина Груднева

Служба тыла продлила действие особого положения

Вечером, 10 мая, по итогам оценки ситуации в сфере безопасности Служба тыла продлила действие особого положения.

В частности, такой режим будет действовать с сегодняшнего дня до 12 мая, 14:00.
 
Деятельность гражданского населения будет ограничена в районах, граничащих с Газой. Занятий в учебных заведениях не будет.

Более того, собрания и молитвы на открытой местности можно проводить с лимитом до 10 человек, а в здании - до 100 человек. Пляжи закрыты.

Ранее министр обороны Йоав Галант обратился с просьбой расширить действия объявления особой ситуации в тылу до диапазона до 80 километров от границы сектора Газы.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы