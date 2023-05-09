



Служба тыла представила инструкции для приграничных с Газой районов

Служба тыла оставила без изменений инструкции на завтра для жителей приграничных с Газой районов, которые были введены 9 мая из-за операции "Щит и стрела".



В частности, в городах и поселениях, находящихся в радиусе до 40 километров от границы, занятий в учебных заведениях не будет.

Служба тыла: завтра не будет проходить занятия во всех учебных заведениях расположенных до 40 километров от Газы.



Все собрания могут проводиться на открытых площадках с максимальным количеством людей в 10 человек, и до 100 человек могут собираться в зданиях. Пляжи будут закрыты для посещения.



Выходить на работу разрешено в местах, откуда в кратчайшие сроки можно добраться до бомбоубежищ.



В остальной части страны, предварительно, ограничения пока что не вводятся. Правила для жителей приграничных с Газой районов будут действовать до 18:00. Новые инструкции будут выданы по итогам оценки ситуации в сфере безопасности.







