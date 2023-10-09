



Служба тыла пояснила рекомендации о предметах первой необходимости

Служба тыла уточнила, что не выпускала экстренных распоряжений относительно новых рекомендаций для израильтян на ближайшие 72 часа.



Ранее появилась информация о том, что гражданам стоит запастись едой, водой и другими предметами первой необходимости.



Уточняется, что речь идет об общих рекомендациях и повышении уровня осведомленности среди населения относительно нахождения длительного нахождения в убежищах. Служба тыла рекомендует следить за всеми обновлениями на официальных порталах и в приложениях.





