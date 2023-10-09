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Служба тыла пояснила рекомендации о предметах первой необходимости
09.10.2023 21:03 Алина Груднева

Служба тыла пояснила рекомендации о предметах первой необходимости

Служба тыла уточнила, что не выпускала экстренных распоряжений относительно новых рекомендаций для израильтян на ближайшие 72 часа.

Ранее появилась информация о том, что гражданам стоит запастись едой, водой и другими предметами первой необходимости.

Уточняется, что речь идет об общих рекомендациях и повышении уровня осведомленности среди населения относительно нахождения длительного нахождения в убежищах. Служба тыла рекомендует следить за всеми обновлениями на официальных порталах и в приложениях.


 

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