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Слова Махмуда Аббаса о евреях вызвали гнев во всем мире
07.09.2023 16:43 Алина Груднева

Слова Махмуда Аббаса о евреях вызвали гнев во всем мире

Мировое сообщество резко осудило слова председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса о Холокосте.

"Он оклеветал еврейский народ, исказил трагическую судьбу евреев во время Холокоста. Я осуждаю эти заявления и призываю немедленно принести извинения", — сказала спецпосланница США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт.
 
В посольстве Франции назвали речь Аббаса неприемлемой, решительно осудив антисемитизм и отрицание Холокоста. Дипломаты выразили решимость неустанно бороться с этими явлениями.

В свою Евросоюз предупредил, что "подобные оскорбительные искажения истории могут усугубить напряженность в регионе".

Гнев во всем мире вызвали слова Аббаса о том, что Адольф Гитлер боролся с евреями якобы из-за того, что "те занимались ростовщичеством и имели дело с деньгами”. 

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