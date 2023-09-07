Слова Махмуда Аббаса о евреях вызвали гнев во всем мире
Мировое сообщество резко осудило слова председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса о Холокосте.
"Он оклеветал еврейский народ, исказил трагическую судьбу евреев во время Холокоста. Я осуждаю эти заявления и призываю немедленно принести извинения", — сказала спецпосланница США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт.
В посольстве Франции назвали речь Аббаса неприемлемой, решительно осудив антисемитизм и отрицание Холокоста. Дипломаты выразили решимость неустанно бороться с этими явлениями.
В свою Евросоюз предупредил, что "подобные оскорбительные искажения истории могут усугубить напряженность в регионе".
Гнев во всем мире вызвали слова Аббаса о том, что Адольф Гитлер боролся с евреями якобы из-за того, что "те занимались ростовщичеством и имели дело с деньгами”.